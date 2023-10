Eswatini, elezioni con divieto di partiti politici

20:20 – La piccola monarchia dell’Africa meridionale ha appena tenuto le elezioni parlamentari, ma con il divieto dei partiti politici, gli attivisti ritengono che il voto sia stato una farsa.

Dlamini stava lottando per riforme democratiche ma è stato imprigionato, accusato di cercare di rovesciare il governo. Dopo mesi di isolamento e abusi, è stato rilasciato grazie a una campagna internazionale per i diritti umani, ma è stato nuovamente arrestato nel corso degli anni. Eswatini si considera una monarchia costituzionale, ma secondo un rapporto del 2022, il Re esercita un controllo quasi totale sul governo.Le tensioni nel paese sono aumentate, soprattutto dopo la violenta repressione delle proteste del 2021. Le richieste di maggiore trasparenza e riforme democratiche reali sono diventate sempre più forti.

A fine settembre, il paese ha svolto elezioni per eleggere 59 membri del parlamento. Poiché la costituzione di Eswatini vieta i partiti politici, solo singoli individui possono candidarsi. Movimenti come PUDEMO hanno cercato riconoscimento collettivo e hanno evitato di partecipare individualmente, definendo il divieto di partiti “illegale e incostituzionale“. Altri partiti hanno condiviso questa opinione, sottolineando che il governo è interamente nominato dal Re, rendendo il parlamento inefficace nel cambiare le cose. I critici hanno notato che il Re possiede interessi in diverse industrie, mentre un terzo della popolazione vive in povertà. I membri del parlamento che hanno criticato il governo hanno subito ritorsioni, ma il governo respinge le accuse di abusi sui diritti umani. La situazione è instabile e la paura cresce tra gli attivisti. Nonostante le sfide, coloro che lottano per la democrazia sono determinati e speranzosi che il cambiamento arriverà.

Il sondaggio Afrobarometer del 2021 indica che molta gente in Eswatini desidera la democrazia e la revoca del divieto sui partiti politici. Tuttavia, alcuni dubitano che questo desiderio sia riflesso nelle elezioni di settembre, in cui molti cittadini si sono registrati per votare. Ci sono segnalazioni di intimidazioni durante il processo di registrazione, con minacce di perdere servizi governativi o borse di studio. Gli osservatori elettorali della SADC hanno dichiarato che le elezioni sono state pacifiche ma hanno raccomandato un dialogo nazionale. Dopo le proteste del 2021, il governo ha risposto con violenza, causando paura tra la popolazione e introducendo mercenari. Gli attivisti sperano ancora in un cambiamento democratico, nonostante le sfide e le minacce.

I sostenitori della democrazia temono il futuro, aspettandosi pochi cambiamenti positivi nei prossimi cinque anni. C’è preoccupazione che una seconda ondata di violenza possa scoppiare se la situazione attuale dovesse persistere. Per risolvere la situazione, sarebbe necessario che il Re onorasse il suo impegno a tenere un dialogo nazionale anziché investire in forze armate. Gli attivisti rischiano l’esilio o l’arresto, ma sono determinati a lottare per i loro diritti e la democrazia. Sono ottimisti che, nonostante le sfide, alla fine raggiungeranno la vittoria e il popolo di Eswatini riacquisterà la sua dignità e i suoi diritti. (Fonte Al Jazeera)