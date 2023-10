PNRR. Gelmini: Bene arrivo terza rata, Europa ed USA sono nostro orizzonte

(DIRE) Roma, 9 Ott. – “Bene l’arrivo della terza rata del PNRR, è una notizia positiva. Grazie al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo visto il cambio di paradigma che c’è stato in Europa. Non è stato facile arrivare alla scelta di Next Generation Eu, per tanti anni l’Europa ha mostrato solo il volto del rigore. Probabilmente se non ci fosse stata la pandemia, non so se saremmo mai riusciti a mettere debito in comune.

Questa è la prima volta in cui l’Europa mostra il volto della solidarietà, della crescita e del gioco di squadra tra i Paesi. L’Italia quindi deve essere all’altezza di questa sfida, tenendo ben chiaro il nostro orizzonte, da un lato l’europeismo e dall’altro l’obiettivo di rinsaldare ogni volta che ne abbiamo l’opportunità quel rapporto speciale che ci lega agli Stati Uniti.

Grazie al Centro Studi Americani di Roma e agli autori Davide De Lungo e prof. Francesco Saverio Marini per questa bella opportunità di confronto”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, partecipando alla presentazione del libro ‘Scritti Costituzionali sul PNRR’. (Red/ Dire) 19:52 09-10-23