Reggio Calabria, Corpo Militare Volontario CRI: il 7 Ottobre le prove atletiche per il conseguimento del Brevetto Sportivo Tedesco “D.S.A. – Deutsche Sportabzeichen”

Nella giornata di sabato 7 ottobre si sono tenute a Reggio Calabria le prove atletiche per il conseguimento del Brevetto Sportivo Tedesco “D.S.A. – Deutsche Sportabzeichen”.

Questa sessione, organizzata a cura del Nucleo reggino del Corpo Militare Volontario CRI, Ausiliario delle Forze Armate, ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia, appartenenti, oltre che al Corpo stesso, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Marina Militare, all’Esercito Italiano, alla Polizia di Stato e alla Guardia Costiera.

La locale Unità del Corpo Militare Volontario CRI, coordinata dall’Ufficiale medico Francesco Principato, è stata la prima in Italia a cimentarsi nell’organizzazione di questo evento, di norma ospitato presso primarie strutture militari.

Il D.S.A. è un Brevetto sportivo che, con legge dello Stato tedesco, ha acquisito sin dal 1958 la dignità di Onorificenza

della Repubblica Federale di Germania e viene rilasciato da un organismo Statale, il Deutscher Olympischer Sportbund, l’Ente Federale Sportivo ed Olimpico Tedesco che, in Germania, effettua prove similari per diversi organismi statali, oltre che per le Forze Armate germaniche.

Gli esami, un tempo tenuti esclusivamente in Germania ed ora delocalizzati anche in paesi esteri tra i quali l’Italia, hanno consentito la valutazione, nell’ambito delle Forze Armate italiane, di circa 24.000 militari di ogni ordine, grado e Forza di appartenenza, con oltre 19.000 Brevetti conseguiti al dicembre 2021. A riprova della serietà degli esami, il dato statistico evidenzia una percentuale di circa il 22% di militari che non superano le prove.

Nella città dello Stretto le prove atletiche sono state sostenute presso la Piscina “Sport Village” di Parco Caserta e presso il Campo CONI “A. Penna”, con il Patrocinio Morale della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria, del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico e della Pro Loco Reggio Calabria.

Il Responsabile Provinciale del Corpo Militare Volontario CRI, l’Ufficiale medico Francesco Principato, nel manifestare la propria soddisfazione per la buona riuscita dell’evento, ha affermato che «… è stata una di quelle esperienze che lasciano il segno, sia per l’elevato valore atletico che quale dimostrazione di quanto alto sia l’interesse per la forma fisica e la prontezza di tutte quelle Forze militari e di Polizia che quotidianamente, anche in sinergia con la Componente militare della C.R.I., pongono sé stesse e la propria consapevole determinazione al servizio della Nazione e della parte più fragile della popolazione. La cospicua affluenza a questo evento di militari di altri Corpi e Armi, nei confronti dei quali il Nucleo di Reggio Calabria del Corpo Militare ha spesso erogato alta formazione nel campo della sicurezza sanitaria in ambiente ostile, ne rappresenta un chiaro segnale».

