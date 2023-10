Udine, ultraleggero precipita nei campi a Pasian di Prato

Nel pomeriggio del 7 Ottobre, intorno alle 16, la sala operativa dei Vigili del fuoco di Udine ha ricevuto dalla SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) una richiesta di attivazione delle squadre VV.F. per soccorso ad un piccolo aeroplano caduto in un campo a Pasian di Prato.

Immediatamente è stata inviata la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Codroipo supportata dall’autobotte della sede centrale. Giunte sul posto le squadre hanno trovato l’aeromobile che era atterrato in un campo agricolo rovesciandosi e con i due occupanti feriti che erano già all’esterno del velivolo.

Mentre alcuni Vigili del Fuoco prestavano le prime cure ai feriti il resto dei componenti delle squadre ha messo in sicurezza il velivolo per evitare qualsiasi innesco di incendio.

Appena giunto sul posto il personale sanitario ha preso in carico i feriti prestando loro tutte le cure del caso. Ancora in fase di accertamento delle autorità competenti le cause dell’incidente, sul posto presenti anche Carabinieri.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=88522