USA: invio armi per sostenere Israele

La mattina del 7 Ottobre scorso, Israele è stata attaccata da razzi lanciati da Gaza, dall’organizzazione riconosciuta con l’acronimo di Hamas, da molti paesi viene considerata come una associazione terroristica islamica, tra cui gli USA.

Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti D’America ha condannato il terrorismo, e ha appoggiato lo stato ebraico, e ha assicurato al Premier Israeliano, Benyamin Netanyahu, che gli USA staranno vicino a lui e al suo paese. Nei prossimi giorni verranno spediti un nuovo pacchetto d’armi “ulteriore assistenza è in arrivo, e nuovi aiuti arriveranno nei prossimi giorni”

Il Capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha menzionato apparecchiature e munizioni, ma non si hanno altre informazioni in merito.

Il pacchetto è stato definito dall’amministrazione Biden, e non verranno aggiunti ulteriori fondi del Congresso, le armi sono già state pagate e approvate. Si pensa che molte armi arriveranno dalle scorte americane in Israele, ma il Paese ne può usufruire solo in caso di emergenza.

Nei mesi scorsi, gli Stati Uniti hanno dichiarato di sostenere il diritto di difesa di Israele: “Sosteniamo la sicurezza e il diritto di Israele a difendere il suo popolo contro Hamas, la Jihad islamica palestinese e altri gruppi terroristici”