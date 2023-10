Aggressione Presidente Succurro, la solidarietà della Senatrice Milasi

«Sono profondamente amareggiata per quanto accaduto a Cosenza, dove sotto il Palazzo della Provincia, la Presidente dell’Amministrazione Provinciale e sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, è stata aggredita da un gruppo di cittadini, già percettori del reddito di cittadinanza. Non è certamente questa la strada per le proprie rivendicazioni, si tratta di azioni orribili che condanno duramente».

Così la Senatrice Tilde Minasi sull’aggressione subita ieri dalla Presidente Succurro, ma emersa solo oggi. «La rabbia di chi non ha lavoro e vive con un sussidio statale può essere comprensibile e il Governo sta agendo concretamente per creare nuove opportunità per tutti, ciò che non è comprensibile, anzi è inaccettabile, è il modo in cui questa rabbia viene sfogata. La violenza non è e non può MAI essere il mezzo da usare per ottenere risposte.

Esprimo alla Presidente Succurro la mia più completa solidarietà e so che, nonostante questo brutto episodio, andrà avanti nella sua attività di amministratrice con coraggio».