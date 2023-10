La Reggio Bic si presenta alla Città, Versace: “Esperienza sportiva virtuosa, la Metrocity la sosterrà concretamente”

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana ha preso parte all’incontro di presentazione della squadra insieme al Consigliere delegato Giovanni Latella



“Ricordo lo scorso anno quando avevamo preso l’impegno di sostenere, con un contributo importante della Città metropolitana, l’esperienza sportiva della Reggio Calabria Basket in carrozzina. Oggi, in occasione della presentazione della squadra per il campionato, porto buone notizie, in quanto siamo in grado di mantenere fede a quanto detto insieme al consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovanni Latella. Siamo lieti di avere riconosciuto il nostro impegno ad una realtà sportiva che lo scorso anno era partita con molte difficoltà, supportata, per fortuna, da uno sponsor che ha sempre creduto in questa squadra”. Così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenuto oggi alla presentazione della squadra Reggio Calabria Basket in carrozzina, impegnata nel prossimo campionato.

“Ci auguriamo – ha aggiunto Versace – che, anche con il nostro contributo, possiate continuare con più tranquillità la vostra esperienza di sport e non solo, perché con la vostra testimonianza ci avete sempre insegnato, in maniera composta, come si possono raggiungere grandi traguardi lavorando con impegno e senza grandi clamori”.

Presente anche il consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovanni Latella che ha dichiarato: “Da amministratore pubblico e da cittadino sono orgoglioso di questa realtà sportiva, fiero di affiancare l’impegno di questa società e di questi atleti speciali che ogni giorno ci rendono orgogliosi. La Bic Reggio Calabria ormai da anni porta alto il nome della nostra città nella serie A di categoria.

A loro va il nostro in bocca al lupo per la stagione sportiva, confermando che saremo al loro fianco per la candidatura dell’Euro Cup. Siamo pronti ad ospitarlo, consapevoli che dai grandi eventi tutto il nostro territorio potrà trarne beneficio”. Alla presentazione sono intervenuti, inoltre, il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, Ilaria D’Anna presidente dell’Asd Reggio Calabria Bic, Antonio Cugliandro coach della squadra e Amelia Cugliandro delegata Fipic Calabria.