MO. Tajani: il Libano è una priorità dell’Italia

Il ministro riferisce di scambi a fuoco tra Hezbollah e Israele

(DIRE) Roma, 10 Ott. – “La stabilità del Libano resta una priorità per l’Italia. In quel paese abbiamo 1.100 militari italiani nell’ambito della missione Unifil”. Così il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, riferendo alla Camera sulla guerra in corso in Israele e Palestina.

“Già dalle prime ore di domenica- ricorda Tajani- sono partiti lanci di razzi di Hezbollah vicino la linea di demarcazione con Israele, per manifestare chiara solidarietà ad Hamas”.

Israele ha risposto al gruppo libanese “con attacchi, e lungo la linea blu ci sono stati altri scambi la notte scorsa che hanno causato tre morti tra i miliziani di Hezbollah”. (Red/Dire) 14:20 10-10-23