USA: Telefonata tra Biden e Netanyahu

Durante un colloquio telefonico tra Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti D’America, e il Premier Israeliano, Benyamin Netanyahu, è stato detto “dobbiamo entrare a Gaza”, parole pronunciate dal Primo Ministro.

La notizia è stata riportata da Axios, che ha citato alcune fonti israeliane e statunitense. “Dobbiamo andare dentro. Non possiamo trattare ora”, avrebbe detto Netanyahu a Biden che gli chiedeva degli ostaggi.

Il Leader statunitense, non avrebbe cercato di convincere al suo omologo di non compiere tale azione, ma avrebbe chiesto del secondo fronte al confine fra Israele e Libano. Netanyahu gli ha risposto che il fronte libanese è motivo di preoccupazione , e il suo Paese si sta preparando, ma l’unica soluzione, per ora, è rispondere a Gaza.

Joe Biden, ha ribadito l’appoggio allo Stato di Israele, e ha condannato il terrorismo di Hasan, e ha promesso che nei prossimi verranno spediti un nuovo pacchetto d’armi. (fonte: ansa.it).

AO