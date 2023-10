Morgan Muir, alto dirigente dell’intelligence statunitense in audizione al Congresso, ha rivelato che non ci sono legami diretti negli attacchi subiti da Israele tra l’Iran Hamas. La notizia è stata ripresa dal New York Time che scrive inoltre che i vertici iraniani sono rimasti sorpresi dall’attacco delle milizie di Hamas. Sono gli 007 americani a scagionare una presunta partecipazione di Tehran a quanto accaduto in Israele.

Federica Romeo