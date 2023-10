Papa Francesco, esprime il proprio dolore per l’Israele e la Palestina

E’ passato qualche giorno da quando Israele si è svegliata con i missili lanciati dall’organizzazione di Hamas ( da Gaza). Papa Francesco ha commenatato la vicenda, esprimendo il proprio dolore e dispiacere: “Seguo con dolore e apprensione quanto sta succedendo in Israele e Palestina. Tante persone uccise, altre ferite.Prego per quelle famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto”. Così il Papa al termine dell’udienza generale. “Chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati”. Occorre “una pace costruita sulla giustizia”, ha detto. “E’ diritto di chi è attaccato di difendersi, ma sono molto preoccupato per l’assedio totale in cui vivono i palestinesi a Gaza, dove pure ci sono state molte vittime innocenti”.

Sarebbero 60 gli ostaggi israeliani, tra militari e civili; presi in ostaggio dai miliziani di Hamas a Gaza, come ha detto il portavoce militare Hagari.

In ospedale 471 dei 3.007 feriti. Gli ospedali di Gaza sono all’estremo, l’acqua sta per finire, tra cui la luce il carburante, come hanno riferito i Medici senza frontiere. Questo scarseggia anche nell’ultima centrale elettrica di Gaza, che quindi non può più produrre energia. L’Anp la fermerà alle 14 (le 13:00 in Italia).

AO