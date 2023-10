Ancona. Ragazza si sente male nel traffico. Scorta dai poliziotti all’Ospedale

I poliziotti di via Gervasoni durante lo svolgimento di un servizio di controllo del territorio nei pressi di via Martiri della resistenza venivano raggiunti da un uomo. Questo, avvicinandosi alla vettura, gli chiedeva aiuto in quanto sua figlia, in quel momento all’interno della loro vettura, necessitava di cure mediche urgenti.

Si trattava dell’orario di punta, in cui il traffico è normalmente congestionato ma la situazione veniva ulteriormente peggiorata dalla contemporanea uscita di diversi istituti superiori, con il deflusso di tutti gli studenti verso Piazzale della Libertà in attesa del passaggio dei vari autobus.

La loro vettura era inevitabilmente bloccata nel traffico cittadino e ciò non gli consentiva di raggiungere l’Ospedale pediatrico. Gli uomini della Questura, utilizzando i dispositivi di segnalazione acustici e visivi della volante, riuscivano, con non poca difficoltà, a procurarsi un varco nel traffico intenso della città, aprendo la strada alla macchina in cui era trasportata la ragazzina bisognosa di soccorsi. Solo grazie all’intervento degli uomini della Polizia questi riuscivano a raggiungere l’Ospedale Salesi scongiurando il peggio e riducendo notevolmente il tempo di percorrenza.

Esserci sempre. E’ questo lo spirito che quotidianamente muove ed anima gli uomini e le donne della Polizia di Stato, sempre pronti a fornire immediata risposta ed immediato supporto ai bisogni dei cittadini.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ancona/articolo/2853652684f049b9b127637210