Ritrovato il cercatore di funghi ad Acquabianca di Tiglieto (Ge)

Si è concluso positivamente, il soccorso ad un cercatore di funghi, ad Acquabianca di Tiglieto. L’uomo, nato nel 1949, partito stamane da Voghera per venire a cercare in Liguria, si era separato dai suoi compagni ed era finito in una pietraia, infortunandosi ad un piede. Rimasto bloccato ha chiamato i soccorsi.

La centrale operativa VF ha raccolto le informazioni per localizzare l’uomo e una squadra di Vigili del fuoco insieme a componenti della croce bianca di Tiglieto, lo hanno individuato. Il Soccorso Alpino, impegnato anche lui nella ricerca, si è unito ai VF ed insieme hanno portato la barella fino all’ambulanza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=88572