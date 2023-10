Carpignano Sesia (No): arrestato dalla Polizia con oltre 2 kg di stupefacente

La Polizia di Stato di Novara, nella giornata del 10 Ottobre u.s., nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno e dello spaccio di sostanze stupefacenti ha tratto in arresto un cittadino italiano di 20 anni residente a Carpignano Sesia (No), in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, persona già gravata di pregiudizi di polizia perché denunciato per aggressione.

Gli agenti della Squadra Mobile, a seguito di perquisizione personale e locale reperivano, all’interno dell’abitazione di residenza, circa un chilogrammo e mezzo di hashish, nonché un chilogrammo di marijuana. Nel corso delle medesime operazioni di ricerca, veniva, altresì, rinvenuto e sequestrato materiale da confezionamento, per la pesatura e una somma di denaro contante pari a circa euro 2 mila.

Al termine degli atti di rito, l’arrestato veniva associato presso la Casa Circondariale di Novara a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Novara/articolo/10766527f7f798d55556347205