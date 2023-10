Difesa. Minardo incontra presidente RFI Lo Bosco 

Focus su rapporti con difesa, cybersicurezza e ponte sullo Stretto

(DIRE) Roma, 12 Ott. – “E’ stato un confronto ampio su temi centrali quali la cooperazione tra la Difesa e Rete Ferroviaria Italiana e la cybersicurezza. C’è un grande lavoro da fare e siamo pronti a favorire il dialogo tra tutti gli attori del settore difesa ed Rfi” lo dice il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo che stamane ha incontrato il presidente di RFI Dario Lo Bosco insieme ad una delegazione dell’azienda.

Per Minardo “RFI avrà sempre di più un ruolo chiave anche alla luce della strategia infrastrutturale e dei trasporti del Governo e del ministro Salvini, una strategia che punta decisamente a restituire al Sud una nuova centralità. Con il Presidente Lo Bosco abbiamo anche fatto un focus relativo al Ponte sullo Stretto che in questo contesto sarà veramente il fulcro della svolta infrastrutturale, che tutti auspichiamo, per il Meridione”conclude.

(Red/ Dire) 13:18 12-10-23