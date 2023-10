Expo 2030. Fondazione: sistema imprese Lazio a Parigi per sostenere Roma

(DIRE) Roma, 12 Ott. – La Fondazione Roma Expo 2030, con il suo Direttore Generale Lamberto Mancini, ha partecipato al forum scientifico ‘People and Territories’ per testimoniare con la propria presenza il sostegno da parte di tutto il tessuto imprenditoriale laziale nel segno dell’inclusione, dell’innovazione e della rigenerazione sostenibile, in occasione dell’ultima tappa per le città candidate ad ospitare l’Expo nel 2030 (Roma, Riyad e Busan), prima del voto decisivo del prossimo 28 Novembre.

“Ancora una volta, Roma e l’Italia mostrano al mondo la propria capacità organizzativa, la serietà sui contenuti e la passione con cui sanno creare emozioni profonde. In questo momento in cui il pianeta sembra sbandare, Roma è il luogo giusto per ospitare Expo 2030: radici nell’eternità, inclusione nel DNA, rispetto dei diritti, aperta al dialogo.

Un grazie speciale al nostro Comitato Promotore per l'eccellente lavoro. Le imprese ci sono, consapevoli della opportunità, e stanno supportando questo percorso con grande determinazione".