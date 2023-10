Firenze. Droga in una grata sulla strada

Comando Provinciale di Firenze – Firenze, 12/10/2023 12:46

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto un insospettabile 22enne marocchino per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.

I militari, nell’ordinario servizio di prevenzione svolto nel quartiere di Coverciano, si sono insospettiti per l’atteggiamento del giovane, notato prelevare qualcosa di sospetto da una grata sulla pubblica via. Il reo, fermato e controllato a breve distanza, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e di una cospicua somma contante, incompatibile con la mancanza di occupazione lavorativa.

Il controllo del luogo ove era stato inizialmente sorpreso ha permesso ai Carabinieri di rinvenire altre 14 dosi di cocaina. Il giovane è stato per questo tratto in arresto e ristretto presso le camere di sicurezza della Stazione CC Firenze Santa Maria Novella a disposizione dell’A.G.. L’arresto è stato convalidato e applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/droga-in-una-grata-sulla-strada