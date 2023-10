Premier emozionata al giuramento dei Vigili del Fuoco

“Una grande emozione aver partecipato alla cerimonia di giuramento degli allievi dei Vigili del Fuoco oggi a Roma. Donne e uomini che, dopo tanto studio, impegno e sacrificio, sono pronti a servire la Nazione, guidati dagli alti valori che contraddistinguono questo coraggioso Corpo e animati da un rapporto costante e quotidiano con il cittadino.

A tutti voi il mio sincero augurio per un nuovo e importante inizio e grazie, fin da ora, per quanto farete a tutela dell’Italia e degli italiani”. Così Giorgia Meloni sulla sua pagina ufficiale X (Twitter) in un post in cui riassume l’esperienza odierna accanto agli allievi dei Vigili del Fuoco in parata per il giuramento annuale.

Federica Romeo