Scherma. Oltre 1.600 nuovi tesserati per la federazione, Azzi: grazie a società

(DIRE) Roma, 12 Ott. – Oltre 1600 nuovi tesserati. È il dato, ancora molto parziale, che emerge dal Database dell’Ufficio Tesseramento della Federazione italiana scherma (FIS) in questa seconda settimana d’ottobre 2023. Si tratta di “new entry”, atleti che nella stagione appena iniziata stanno cominciando il proprio percorso nella FIS attraverso le rispettive società schermistiche.

Un riscontro rilevante, non l’unico, che sintetizza il trend positivo registrato dalla Federscherma al tramonto del doppio Mondiale italiano, per il settore olimpico a Milano e per quello paralimpico appena conclusosi a Terni, ma anche a seguito di altri importanti momenti promozionali e di visibilità degli ultimi mesi.

Significativi, in tal senso, sono i risultati della campagna social ‘Prova la Scherma’, lanciata dal settore Marketing e Digital della Federazione Italiana Scherma, attraverso il sito della FIS, in favore delle società affiliate e attive sui vari territori, che ha permesso di raggiungere 574.196 utenti in target (appassionati di sport). “Ottimi i numeri della campagna social ‘Prova la Scherma’- commenta il presidente federale Paolo Azzi – L’incremento dei tesserati, il fermento che si respira nelle palestre di tutta Italia, ci fa estremamente piacere.

Le attività promozionali, le iniziative portate avanti, il grande lavoro che tutti i club svolgono nelle rispettive città, e di questo ringrazio dirigenti, tecnici e famiglie, stanno facendo eco ai risultati e alle emozioni regalate dai nostri atleti di punta negli eventi più importanti, in particolare i due Mondiali di Milano e Terni.

Sono frutto di un impegno che porteremo avanti, tutti insieme, con sempre maggiore impulso, per avvicinare quanti più appassionati è possibile a uno sport che forma campioni, e siamo orgogliosi d’averne tanti, ma soprattutto che afferma e diffonde valori ai quali teniamo persino più che alle medaglie”. (Com/Red/ Dire) 17:34 12-10-23