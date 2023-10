Sudafrica, il Paese si offre per mediare il conflitto Israele-Palestina

21:25 – Il Sudafrica è pronto a svolgere un ruolo di mediatore nel conflitto tra Israele e i Palestinesi, offrendo la sua esperienza nella risoluzione dei conflitti in Africa e altrove.

Il presidente Cyril Ramaphosa ha chiesto l’istituzione immediata di corridoi umanitari per assistere le persone in difficoltà, ha condannato l’escalation del conflitto e le atrocità contro i civili, esortando alla cessazione della violenza e al sostegno internazionale per una pace duratura e per un futuro stato Palestinese, riconosciuto con Gerusalemme Est come Capitale. Ramaphosa alla fine del suo discorso ha affermato:” Il Sudafrica è pronto a collaborare con la comunità internazionale e a condividere la nostra esperienza nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti”. (Fonte ANSA)