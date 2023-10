Co.Re.Com. Calabria, manifestazione di interesse per la realizzazione della prima Torre Digitale di Controllo

Manifestazione di interesse Co.Re.Com. Calabria – costituzione di un Tavolo Tecnico tra Soggetti pubblici – realizzazione della prima Torre Digitale di Controllo (TDC)

Si informa che, con deliberazione nr. 39 del 5 ottobre 2023, il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria – Co.Re.Com. Calabria -, ha indetto Avviso di Manifestazione di interesse per la costituzione di un Tavolo Tecnico tra Soggetti pubblici, finalizzato alla redazione del documento di lavoro sulle alternative progettuali, propedeutico all’affidamento dello studio di fattibilità tecnica ed esecutiva, per la realizzazione della prima Torre Digitale di Controllo (TDC).

I Soggetti pubblici interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse mediante la presentazione di domanda di partecipazione, in forma libera, sottoscritta con firma autografa o digitale, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec corecom.cal@pec.consrc.it entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso riportato in allegato.

Nell’oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse per la costituzione di un Tavolo Tecnico tra Soggetti pubblici, finalizzato alla redazione del documento di lavoro sulle alternative progettuali, propedeutico all’affidamento dello studio di fattibilità tecnica ed esecutiva, per la realizzazione della prima Torre Digitale di Controllo (TDC) del Co.Re.Com. Calabria”.

Nel caso di chiarimenti o richieste informazioni si potrà contattare la scrivente responsabile ai recapiti sotto riportati.

Il responsabile del procedimento Avv. Anna Cannizzaro ( anna.cannizzaro@consrc.it – tel. 0965.880044 )

Comunicato Stampa