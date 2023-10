MO. Boccia: fare tutto per evitare escalation e catastrofe umanitaria a Gaza

(DIRE) Roma, 13 Ott. – “Su Israele mi sento di dire che le sensibilità delle opposizioni sono state tutto sommato collimanti. Come ha ribadito anche oggi Elly Schlein, dobbiamo fare ogni tentativo per evitare un’escalation. È un imperativo difendere il diritto di Israele a esistere e contrastiamo con fermezza chi vuole cancellarla.

Tutta la comunità internazionale, l’Europa per prima, deve fare ogni sforzo per far valere le ragioni della convivenza pacifica tra due popoli e due Stati.

Hamas è un’organizzazione terroristica che va sgominata, ma non possiamo assistere alla catastrofe umanitaria del popolo palestinese a Gaza”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in una intervista a Formiche.net. (Red/ Dire) 19:14 13-10-23