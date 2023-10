Pordenone, i Vigili del Fuoco soccorrono un cane incastrato in un condotto a Travesio

Sono proseguite per circa 10 ore le operazioni per il soccorso e il recupero di un segugio istriano di nome Bea che hanno impegnato, dalle ore 10 di Giovedi 12 Ottobre, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Spilimbergo e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando VVF di Pordenone coordinate dal funzionario di guardia, in una zona boschiva a Travesio.

L’animale, durante una battuta di caccia, si era infilato in uno stretto e lungo condotto orizzontale scavato nella terra, probabilmente la tana di qualche animale selvatico, senza più riuscire ad uscirne. Nel pomeriggio, dopo aver localizzato il punto preciso nel quale si trovava il cane, sono iniziate le operazioni di recupero che si sono svolte con la fattiva collaborazione di alcuni tecnici speleo del CNSAS.

I soccorritori si sono infilati nel condotto per circa 10 metri e dopo aver asportato della terra per riuscire ad avanzare per ulteriori 5 metri hanno raggiunto Bea e la hanno riportata all’esterno del condotto restituendola, sana e salva, al suo proprietario.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=88599