Reggio Calabria, ferito un 38enne in agguato nei pressi di una scuola a Ravagnese

Questa mattina un uomo è stato ferito a colpi di pistola in un agguato nella zona di Ravagnese, nei pressi di una scuola primaria in via Abate Sant’Elia. Il soggetto è stato colpito al volto, quindi portato in Ospedale dove in base alle ultime notizie non sarebbe è in pericolo di vita.

Si tratta di un 38enne, già noto alle Forze dell’Ordine, gli investigatori protendono per l’ipotesi di un regolamento di conti e si tenta di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il tentato omicidio. Le indagini del caso avvenuto nella periferia Sud di Reggio Calabria sono coordinate dal procuratore Giovanni Bombardieri e dal sostituto procuratore della DDA Walter Ignazitto, come riporta l’Ansa. Colui che ha sparato a Ravagnese si è dato frettolosamente alla fuga prima che arrivassero sul posto i Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Fabrizio Pace