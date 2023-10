Rimini. TTG-Travel Experience: La Regione Calabria rappresentata da 40 operatori del settore

La Regione Calabria ha partecipato al TTG di Rimini per l’edizione 2023, la più importante fiera del turismo B2B per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, che si è svolta dall’11 al 13 ottobre.

Tre giorni densi d’incontri, tra operatori internazionali e key player delle principali aziende del comparto turistico, riuniti in un’unica grande community per questa edizione del TTG- Travel Experience. Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 2.200 espositori, 60 destinazioni estere, 1.000 buyers provenienti da 50 paesi e circa 55.000 visitatori, anche quest’anno la fiera dedicata al turismo, ha coinvolto circa 2.200 brand provenienti da tutto il mondo.

A rappresentare la Regione Calabria all’evento 40 operatori del settore turistico, fornitori di servizi e proposte turistiche integrate.

Giorno 11 Ottobre i rappresentanti regionali, Maria Antonella Cauteruccio, dirigente generale del Dipartimento turismo, Cosimo Caridi, dirigente del settore “Promozione dell’offerta turistica”, insieme agli operatori del settore, hanno dato il via all’apertura ufficiale dello stand Regione Calabria, alla presenza di comuni, consorzi, tour operator ed enti impegnati in ambito turistico per la promozione del territorio calabrese in Italia e nel mondo.

Diverse le macroaree espositive dedicate a destinazioni internazionali e focus di prodotti, al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta. ù

La Regione Calabria ha proposto e raccontato un’offerta fortemente incentrata sull’innovazione digitale, sul turismo esperenziale e su un’accurata analisi dei territori, al fine di costruire per gli anni a venire, nicchie turistiche solide e di qualità, alla ricerca di esperienze uniche e autentiche.

Spazi dedicati all’incoming regionale, al crescente turismo esperenziale, ai cammini, al turismo balneare e del benessere, al fine di raccontare un’offerta integrata competitiva e ben assortita. Dai nuovi trend legati al turismo di ritorno, alle esperienze outdoor da vivere nei parchi e nelle aree protette della Calabria. E ancora arte, cultura e storia legate alla rinascita e alla riqualificazione dei borghi, da far rivivere attraverso il recupero delle tradizioni e delle antiche maestranze artigiane.

Presso lo stand della Regione Calabria, nel pomeriggio di giorno 11 ottobre grazie al progetto “Gerace Borgo Smart” l’attenzione si è rivolta al patrimonio culturale di Gerace e al catalogo delle esperienze offerte dalla destinazione turistica, con la partecipazione dei dirigenti Cauteruccio e Caridi, del sindaco e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Gerace. Un progetto dedicato alle esperienze digitali all’interno dei piccoli borghi calabresi, al fine di costruire connessioni positive e pacchetti esperenziali completi, analizzando tramite il digitale, le potenzialità dei territori così da poterle al meglio valorizzare.

La giornata del 12 ottobre è stata dedicata, alle piattaforme di promozione e statistica per il turismo e a tutti gli strumenti digitali per le PA. Incontri proficui, che hanno visto la partecipazione dei rappresentanti dei diversi osservatori turistici delle regioni italiane, di tecnici ed esperti del settore. Ogni regione ha portato la propria esperienza nella gestione della piattaforma Ross 1000, come strumento di supporto, per la gestione burocratica dell’analisi dei dati statistici e dell’andamento dei flussi turistici.

Nella mattinata del 13 Ottobre, al centro del dibattito, il turismo esperenziale in Calabria. Dalla Ciclovia dei Parchi, a tutte le attività outdoor praticabili nelle diverse stagioni dell’anno, incontro che ha visto la partecipazione di Giovanni Aramini, dirigente dipartimento Ambiente della Regione Calabria, e Silvia Gottardo, rappresentante dell’Associazione “Cicliste per caso”.

La Calabria in fiera, immersa in un contesto che ha spaziato dalle nuove tecnologie al metaverso, dalle tradizioni secolari e intramontabili di alcuni borghi, all’innovativa proposta outdoor in Italia. Un’energia creativa e un appagamento di desideri avventurosi, plasmati da nuove tendenze che nel turismo diventano pacchetti per piccoli gruppi e nicchie d’interessi, per esperienze di viaggio indimenticabili. Esperienze autentiche e costruite su misura, tutte da vivere in una Calabria Straordinaria.