Borrell: “Evacuazione da Gaza impossibile”

L’alto rappresentante Unione Europea per Esteri e Sicurezza, Borrell ha definito impossibile l’ultimatum dato da Israele ai palestinesi. Lasciare Gaza City e recarsi al Nord del Paese per oltre un milione di persone in un solo giorno è un’impresa impossibile.

E’ inoltre altamente pericoloso far affluire quella massa di civili in un territorio privo di cibo, acqua e riparo. Così Josep Borrel, che è in sintonia con la preoccupazione ed il monito di Antnio Guterres (ONU), sulla sua pagina ufficiale di X.

FMP