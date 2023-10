Reggio Calabria, Arangea in festa: successo straordinario con oltre 500 presenze

La band Dirty Frogs Band incanta il quartiere. Splendida anche la performance dell’Associazione Briritmica di Fabrizia Bordonaro

Telefonini con le luci accese, braccia alzate dondolanti e cori euforici hanno accompagnato, ieri sera, la fantastica serata che i Dirty Frogs, band rock-pop reggina, hanno animato nello scenario del quartiere di Arangea. Giuseppe Morabito (chitarra solista), Cheren Esse Surfaro (basso elettrico), Antonio Camera (chitarra ritmica e voce) e Antonino Loddo (batteria) hanno dato il massimo di se stessi dando vita non ad un semplice concerto, ma un connubio simbiotico di musica, spettacolo, sport, intrattenimento ed arte che ha tenuto inchiodati tutti i partecipanti.

La serata, che fa parte del progetto sociale che i Dirty Frogs stanno portando avanti e che ha come scopo la valorizzazione e la riqualificazione delle periferie, è stata organizzata in collaborazione con la pizzeria Pie Bistrot di Giorgio e Michela che ha offerto gli spazi e che con grande entusiasmo ha abbracciato l’idea anche con una forma nuova di street food. Infatti non è mancata l’occasione per gustarsi un’ottima pizza o, per i più tradizionalisti, il nostro amato” paninu cu satizzu”. Ma non solo musica… Come anticipato, a precedere il concerto, l’esibizione della scuola di danza ritmica ASD Briritmica di Fabrizia Bordonato che con le sue atlete hanno dato saggio di quello che rappresenta questo sport. Ospite di rilievo è stato l’artista Stefano Nava che ha dato sfoggio del suo grande talento con la realizzazione di un’opera estemporanea a tema rock che ha fissato il mood del momento.

Un ringraziamento va quindi a tutti coloro che hanno collaborato anche dietro le quinte: ad Antonio Morabito che ha curato la promozione social-media dell’evento, a Giorgio Logoteta, proprietario della pizzeria Pie Bistrot di Arangea che con la moglie Michela hanno intrattenuto e ristorato tutti i presenti, al fonico Alessandro Miceli, al fotografo ufficiale Luigi Belvedere e un grazie particolare a Totò Malaspina della Dama Production che ha fornito il service per la serata.

Presente all’evento il consigliere comunale Mario Cardia che ha dichiarato: “valorizzare le periferie della nostra città con eventi che danno lustro e coinvolgono tutto il quartiere come questi deve essere la normalità che oggi manca nella nostra città. Ringrazio la band dei Dirty Frogs per la splendida performance , le ragazze dell’ Associazione Briritmica di Fabrizia Bordonaro sempre magnifiche, il quartiere di Arangea che ha risposto alla grande con centinaia di persone presenti. Permettetemi poi di ringraziare in modo particolare Giorgio e Michela, due splendide persone che con grandi sacrifici e investendo sul nostro territorio sono riusciti a coinvolgere un intero quartiere, sono sicuro che questo per loro e’ solo l’inizio di un percorso che li porterà ad avere grandi successi”, questo quanto dichiarato nel corso della serata dal Consigliere Mario Cardia. I Dirty Frogs danno appuntamento ai loro fans a breve con altre speciali sorprese e vi invitano a seguirli sui loro social: linktr.ee/DirtyFrogsRc

