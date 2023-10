Tutto pronto per il “Calabria Fest Tutta Italiana” dal 26 al 28 Ottobre al Teatro Rendano di Cosenza

Dopo le strepitose edizioni a Lamezia e Reggio Calabria, tutto pronto per il “Calabria Fest Tutta Italiana 2023”, il Festival italiano dal format originale e innovativo dedicato alla Nuova Musica d’Autore, che si svolgerà dal 26 al 28 ottobre prossimi nella splendida cornice del Teatro Rendano di Cosenza, organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co presieduta da Giusy Leone, con media partner ufficiale Rai Radio Tutta Italiana, la conduzione e consulenza musicale di Gianmaurizio Foderaro di Radio Rai, la direzione artistica di Ruggero Pegna e la collaborazione di Palco Reale di Gianni Sergio.

Il Festival, divenuto negli anni una delle principali vetrine della nuova musica d’autore, unico in Calabria ad avere la partnership ufficiale Rai, è finanziato dalla Regione Calabria (risorse Pac 2014/2020 az. 6.8.3 – Calabria Straordinaria) e per questa edizione ha il Patrocinio di Comune e Provincia di Cosenza. Sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana, la più moderna, tecnologica e social delle reti Rai, con trasmissioni in Dab e possibilità di interazioni da parte del pubblico. Inoltre, saranno anche realizzati speciali per Rai Play e servizi di Rai Italia, trasmessi in tutto il mondo. Le tre serate inizieranno alle ore 21:00. L’ingresso in Teatro è gratuito, a partire dalle ore 19:30 fino ad esaurimento posti.

Quindici gli artisti che si esibiranno dal vivo nelle tre serate e riceveranno il Premio “Top of The Years”, Migliori Proposte dell’Anno, di Rai Radio Tutta Italiana, oltre ai premi speciali.

Nella prima serata, 26 ottobre, saliranno sul palcoscenico del Rendano: Maninni, Comete, Roberto Colella e Djomi. Il primo super ospite sarà Aiello, che riceverà un Premio Speciale per il successo dell’album “Romantico” e dell’intero tour. Nella seconda serata del 27 ottobre sarà la volta di Isotta, Cannella, Marcio, Fiat 131 e Karima accompagnata da Walter Ricci al pianoforte. Anche a Karima, una delle voci più belle della musica internazionale, sarà assegnato il Premio Speciale del Festival. Nella serata conclusiva del 28 ottobre si esibiranno con i loro mini live Merlot, Folcast con Laura di Lenola, Serena Brancale, che eseguirà anche un duetto con Fiat 131, e Clara, la Crazy J della serie tv di successo Mare Fuori, ventiquattrenne attrice e cantante tra i fenomeni musicali dell’anno con la sua hit “Origami all’alba”.

Grazie alla formula e all’utilizzo delle più evolute e tecnologiche modalità di video trasmissione in dab (digital audio broadcasting) e in diretta streaming Rai, il Calabria Fest Tutta Italiana ha registrato nelle ultime edizioni un autentico record di visualizzazioni e interazioni con il pubblico che ha seguito l’evento anche dall’estero, promuovendo la Calabria e, al contempo, valorizzando la migliore nuova musica italiana. Un risultato che, in ogni edizione, continua a crescere anche a Festival concluso, grazie alla piattaforma di Rai Play che ne consente la visione per diversi mesi.

Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888, numero della segreteria organizzativa e sulle pagine social di Radio Tutta Italiana, Calabria Fest, Art-Music&Co.

“Ci auguriamo – affermano Leone, Foderaro e Pegna – che questa edizione sia seguita con grande attenzione dalle massime Istituzioni regionali, perché il Calabria Fest Tutta Italiana è una grande realtà del panorama musicale, tra i Festival italiani di maggiore prestigio, risonanza mediatica ed anche credibilità all’interno degli stessi comparti dell’industria musicale, oltre che essere uno dei principali strumenti di valorizzazione della nuova musica italiana e di promozione della regione”.

Comunicato Stampa