Catania. Un arresto delle Volanti

La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne catanese per furto e resistenza a P.U. Nello specifico, nel pomeriggio di ieri, personale delle Volanti interveniva presso uno stabilimento balneare di viale Kennedy poiché una donna durante la permanenza su spazio prendisole, era stata vittima di furto della propria pochette che conteneva del denaro, alcuni documenti, telefono cellulare, bancomat ed altri effetti personali.

La vittima, nell’immediatezza riusciva a mettersi in contatto con il compagno della madre dando delle descrizioni di un uomo sospetto che poco prima si aggirava nei suoi pressi. Il compagno della madre, intercettava il potenziale autore e lo seguiva avvertendo la Polizia. Quindi gli operanti riuscivano ad intercettare il soggetto reo sorprendendolo con gli effetti della vittima al seguito.

L’autore del reato, un 30enne catanese, al momento del fermo opponeva resistenza e veniva quindi bloccato e condotto presso gli uffici di polizia e tratto in arresto per il reato di furto con destrezza e resistenza a P.U., nonché denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di grimaldelli.

