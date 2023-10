Israele. Sgombero iniziato nella città di confine di Sderot

10:00 – Nella città di Sderot, situata a ridosso della Striscia di Gaza, è iniziato lo sgombero dei civili. Circostanza consigliata ma non obbligatoria dalle autorità nazionali in quanto gli abitanti, circa 30 mila, sarebbero più esposti ai rischi derivanti dai razzi lanciata da Hamas. I residenti avranno le spese del soggiorno forzato in altri luoghi pagato dallo stato di Israele. E’ il sindaco stesso di Sderot ad invitare i suoi concittadini a spostarsi: “Non è il momento di restare in città”.

L’operazione su Gaza diventa ogni ora più vicina e continuano gli appelli dei vertici militari di Tel Aviv ai civili palestinesi per sposarsi verso Sud e lasciare Gaza City. “State certi che i dirigenti di Hamas hanno già pensato alla loro sicurezza” questo il messaggio diffuso da Israele.

I palestinesi hanno chiesto all’ Egitto di riaprire il valico Rafah. Ma il paese nordafricano vuole che prima la situazione sia sotto controllo. Nel frattempo un’altra portaerei USA, la USS Eisenhower, arriva di fronte alle coste del Mediterraneo orientale per aggregarsi alla flotta già di istanza di fronte nella zona calda.

Fabrizio Pace