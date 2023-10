Milano. Blocco traffico parziale per la Deejay Ten

10:45 – Oggi a Milano si corre, si corre la Deejay Ten, per cui diversi mezzi dell’ ATM sono stati deviati, una stazione metropolitana è stata chiusa, così come diverse strade del percorso che sono state interdette al traffico delle automobili.

La Deejay Ten, giunta all’ultima tappa del 2023, è un corsa organizzata, in giro per l’Italia, già da diversi anni dalla famosa Radio Deejey il Network di via Massena. I runner partecipanti si sfideranno su due distanze da 5 e 10 chilometri.

Federica Romeo