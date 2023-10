MO. 27 Paesi UE: Israele si difenda in linea con diritto internazionale

(DIRE) Roma, 15 Ott. – “L’Unione Europea condanna con la massima fermezza Hamas e i suoi attacchi terroristici brutali e indiscriminati in tutto Israele e deplora profondamente la perdita di vite umane. Non esiste alcuna giustificazione per il terrorismo. Sottolineiamo con forza il diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto umanitario e internazionale di fronte a tali attacchi violenti e indiscriminati.

Ribadiamo l’importanza di garantire la protezione di tutti i civili in ogni momento in linea con il diritto internazionale umanitario”. E’ quanto scrivono in una nota congiunta i 27 Paesi UE. “Chiediamo ad Hamas- continua la nota- di rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi senza alcuna precondizione.

Ribadiamo l’importanza della fornitura di aiuti umanitari urgenti e siamo pronti a continuare a sostenere i civili più bisognosi a Gaza in coordinamento con i partner, garantendo che tale assistenza non venga abusata da organizzazioni terroristiche.

È fondamentale prevenire l’escalation nella regione. Rimaniamo impegnati a favore di una pace duratura e sostenibile basata sulla soluzione dei due Stati attraverso sforzi rinvigoriti nel processo di pace in Medio Oriente. Sottolineiamo la necessità di impegnarsi ampiamente con le legittime autorità palestinesi e con i partner regionali e internazionali che potrebbero avere un ruolo positivo da svolgere nel prevenire un’ulteriore escalation”. (Red/ Dire) 17:40 15-10-23