MO. Crosetto: Allargamento conflitto? rischio c’è, vedremo nei prossimi giorni

(DIRE) Roma, 15 Ott. – “Il rischio di un allargamento del conflitto c’è, abbiamo visto il tentativo dell’Iran di buttare benzina sul fuoco. A oggi non sembra che a Nord Hezbollah abbia preso la decisione di entrare in campo, lo stesso vale per la Cisgiordania e per la Siria, che sono oltre all’Iran le parti che possono preoccupare di più per un allargamento del conflitto.

Bisognerà vedere nei prossimi giorni, quando lo scontro di Israele nei confronti di Hamas sarà più forte sul terreno di Gaza, quale effetto possa avere.

Ma a oggi tutte le diplomazie, gli americani per primi, si stanno muovendo per creare una via di fuga per i civili, e si sta cercando di non fare un escalation che incendierebbe la zona”. Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite a Stasera Italia Weekend. (Red/ Dire) 20:48 15-10-23