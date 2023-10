(DIRE) Roma, 15 Ott. – “Il terrorismo islamico è attivo soprattutto in questo momento, nell’Africa subsahariana sta reclutando militanti. In Europa ci sono delle cellule dormienti. Non bisogna però creare allarmismo: in Italia non abbiamo segnalazioni preoccupanti.

Però questo non significa che non si debba stare in allerta”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla trasmissione “Dritto e Rovescio” in onda stasera su Retequattro. (Red/ Dire) 19:05 15-10-23