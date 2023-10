Bruxelles: 2 morti al grido di Allah Akbar

Un uomo ha aperto il fuoco sparando con un kalashnikov a Bruxelles, quella che deve essere considerata la Capitale dell’UE. Il killer ha sparato gridando la tipica frase urlata degli attentatori islamici “Allah Akbar”.

Due persone, due cittadini svedesi, sono morti nell’attacco, indossavano la maglia di calcio della loro nazionale in quanto oggi si gioca l’incontro Belgio-Svezia. L’uomo autore del gesto terroristico a Bruxelles si è poi allontanato a bordo di uno scooter. In un video in rete l’attentatore rivendica la sua appartenenza all’ISIS: “Uccisi non credenti”. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace