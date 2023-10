Cocaina dentro i fustini del detersivo, 50 kg sequestrati al valico di Ventimiglia

La cocaina era occultata nascosta dentro quattro fustini di detersivo in polvere che viaggiava all’interno di SUV proveniente dalla Francia. I poliziotti, impegnati in ordinari controlli alla frontiera di Ventimiglia, hanno intuito che all’interno di quei pacchi in realtà era contenuta un altro genere di polvere bianca.

Gli agenti, hanno così sequestrato circa 50 chili di cocaina, stupefacente che al dettaglio sul mercato della droga avrebbe potuto fruttare ai malfattori almeno 60 milioni. Arrestati per la vicenda, due cittadini albanesi di 37 e di 33 anni.

FMP