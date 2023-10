Prima storica vittoria per gli Stingers in Serie C unica Calabria-Sicilia

Stingers Reggio Calabria – Sport Club Gravina: 84-76 (19-17, 19-20, 18-23, 28-16)

Stingers Reggio Calabria: Schiavone, Sorbara 3, Ielo 4, Surace 8, Magarinos 33, Nicolò, Curciarello 3, Pandolfi 27, De Sousa 4, Pucinotti 2. All. Eugenio Dattola, Ass. Enza Gaeta

Sport Club Gravina: Ali 7, Sidibe 14, Elia, La Mantia 1, La Mantia G 12, Barbera 5, Spina 12, Santonocito 13, Burriesci, Ranno, Alì, Signorelli 6, Zambataro 3, Renna 3. All. Giuseppe Guadalupi

Arbitri Luca Beccare e Matteo Gazzara di Messina

Reggio Calabria – Prima storica vittoria per gli Stingers Reggio Calabria nel campionato di serie C. Contro i più quotati siciliani dello sport club Gravina. I giallo-neri hanno vinto una gara dopo un match sofferto e vibrante, con un notevole quarto tempo, grazie alle triple di Pandolfi, alle sgasate di Magarinos e ad una maggiore attenzione in difesa.

La gara è stata caratterizzata da due squadre costruite in maniera totalmente diversa, da una parte la grande esperienza siciliana, con giocatori ferrati, mentre dall’altra, l’idea di puntare su giovani che hanno voglia di impegnarsi e mettersi in evidenza. Il match è stato comunque equilibrato e giocato con tanta intensità da entrambe le squadre.

Il primo tempo si chiude con un punto di vantaggio per i reggini, ma negli ultimi dieci minuti la freschezza degli Stingers si fa notare. La partita si chiude a favore dei ragazzi del coach Dattola, che dedicano la loro prima vittoria a tutti coloro che sono vicino alla squadra.

