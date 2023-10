Rugby. Quesada nuovo CT nazionale maschile, il 31 Ottobre la presentazione

Ufficialmente in carica dal primo Gennaio 2024

(DIRE) Roma, 16 Ott. – Gonzalo Quesada, il nuovo Commissario tecnico della Nazionale maschile di rugby, verrà presentato alla stampa e alle istituzioni sportive nazionali Martedì 31 Ottobre, a partire dalle 12.30, presso il Salone d’Onore del Coni a Roma. Quesada assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal primo Gennaio 2024, succedendo a Kieran Crowley sulla panchina dell’Italia in vista della venticinquesima edizione del Sei Nazioni. Originario di Buenos Aires, 49 anni compiuti lo scorso 2 Maggio, è cresciuto nell’Hindù Club ed è laureato in Economia all’Università di Belgrano: vanta una carriera da mediano d’apertura e, nelle sue 38 apparizioni con la maglia dell’Argentina, ha totalizzato 486 punti, quarto Puma più prolifico di tutti i tempi.

Dal 2000 impegnato nel massimo campionato francese, ha militato con Narbonne, Bezier, Stade Francais, Pau e Tolone prima di ritirarsi dall’attività agonistica nel 2008, avviando subito la carriera da allenatore. Assistente allenatore della Nazionale transalpina dal 2008 al 2011, ha raggiunto la Finale della Rugby World Cup Nuova Zelanda 2011 persa dalla Francia contro la Nuova Zelanda. Successivamente è stato Director of Rugby e Capo Allenatore delle due squadre parigine di Top14, il Racing ’92 e – in due riprese – dello Stade Francais, conquistando con il Club rosa e blu il titolo di Campione di Francia nel 2015 e la Challenge Cup nel 2017.

Nel 2018 è rientrato in Argentina per guidare la franchigia federale dei Jaguares nel Super Rugby, raggiungendo la Finale poi persa contro i Crusaders neozelandesi. Dal 2020 è tornato a Parigi, sponda Stade Francais, contribuendo a risollevare il suo vecchio Club dal fondo classifica, raggiungendo i playoff per due anni in tre stagioni. E’ il primo allenatore argentino scelto per sedere sulla panchina dell’Italia e il terzo tecnico, dopo George Coste e Nick Mallett, ad approdare in azzurro dopo aver allenato lo Stade Francais. (Red/ Dire) 13:04 16-10-23