Sottoscritto a Palazzo San Giorgio il protocollo per lo studio delle modalità di utilizzo del suolo pubblico per attività ricettive e commerciali

L’Assessora alle Attività Produttive Angela Martino: “Azione di riordino regole, sarà un apporto scientifico al tema occupazione suolo”

“E’ un’esigenza che nasce dall’azione di riordino che l’Amministrazione comunale ha avviato rispetto all’occupazione di suolo pubblico. Si tratta di un passaggio che si incastona in un’azione più ampia, con la decisione di affiancare il lavoro che si sta portando avanti al Tavolo tecnico, con le categorie datoriali, offrendo un apporto puramente scientifico al tema dell’occupazione suolo pubblico. Cercheremo di affrontarlo da tutte le sfaccettature per fare in modo che il progetto finale che proporremo alla città e ai commercianti sia il migliore possibile per la nostra Reggio”. Così l’assessora allo Sviluppo economico del Comune di Reggio Calabria, Angela Martino, presentando oggi a Palazzo San Giorgio, il protocollo per lo studio su occupazione suolo, ristorazione all’aperto e decoro urbano.

L’atto è stato sottoscritto con l’ordine degli architetti reggini, rappresentato da Ilario Tassone e della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, rappresentata da Fabrizio Sudano. Lo studio durerà quattro mesi e sarà finalizzato alla stesura di proposte omogenee, artistiche e funzionali per gli allestimenti degli arredi esterni degli esercizi commerciali in città, da offrire come supporto tecnico al Tavolo di confronto, attivo da tempo, con i commercianti ed esercenti.

Alla conferenza di presentazione hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti e il consigliere comunale delegato al decoro urbano, Massimo Merenda.

Comunicato Stampa