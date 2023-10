Tragedia nei boschi a Rezzoaglio in Liguria

Si sono purtroppo concluse tragicamente le ricerche del fungaiolo disperso a Rezzoaglio. L’uomo di 63 anni di Assago (MI) si era recato la mattina di Domenica 15 Ottobre, a cercare funghi nei boschi tra Codorso e Ca’ degli Alessandri, in zona Rezzoaglio, quando per una presunta scivolata è caduto per circa 25 metri in una scarpata finendo nel sottostante ruscello.

Intorno alle tredici, non avendo fatto rientro, sono scattate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino con la collaborazione dei Carabinieri e dei militi locali.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto a circa trenta metri dalla strada da parte del CNSAS. Il medico non ha potuto far altro che accertare il decesso. La salma è stata poi recuperata e trasportata in ambulanza all’obitorio.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=88626