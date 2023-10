USA: allarme terrorismo

In seguito agli attacchi Hamas in Israele, cresce la paura terrorismo negli Stati Uniti. Joe Biden, ha incontrato i leader delle forze dell’ordine federali per discutere sulla questione di rischio attacchi organizzati da gruppi o da una singola persona, la “riunione” è durata quasi un’ora.

Nella giornata di ieri a Chicago, un bambino musulmano di soli 6 anni è stato accoltellato 26 volte, il bimbo per le gravi ferite non ce l’ha fatta, ed è morto in ospedale, la madre per ora è fuori pericolo. L’azione è stata commessa da un uomo di 71 anni, che è stato arrestato e incriminato di crimine d’odio e di omicidio.

Il Presidente ha voluto ricordare questa terribile tragedia, secondo la polizia USA l’azione è legata al conflitto tra Hamas e Israele.

Biden ha confermato, che la donna del bimbo ha spiegato che la “famiglia musulmana palestinese è venuta in America alla ricerca di ciò che tutti noi cerchiamo: un rifugio per vivere, imparare e pregare in pace. Questo orribile atto di odio non ha posto in America e va contro i nostri valori fondamentali: la libertà di pregare senza paura, la libertà di credere e la libertà di essere”. (cit. skytg24.it)

