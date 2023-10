Avola (Sr). Insofferente ai domiciliari esce per una passeggiata

Comando Provinciale di Siracusa – Avola (Sr), 17/10/2023 10:47

I Carabinieri della Stazione di Avola hanno arrestato un 48enne del luogo per evasione. L’uomo, condannato per furto commesso a Siracusa nel 2021, era stato sottoposto alla detenzione domiciliare.

Ciò nonostante, i militari impegnati quotidianamente nel controllo del territorio non lo hanno trovato a casa e lo hanno rintracciato in giro per la città, incurante del provvedimento a suo carico. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/insofferente-ai-domiciliari-esce-per-una-passeggiata