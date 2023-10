Israele, la dichiarazione di Aharon Haliva

20:50 – Il generale Aharon Haliva, capo dell’Intelligence militare d’Israele ha emesso una dichiarazione nella giornata di oggi.

“L’intelligence sotto il mio comando ha fallito e non ha dato un preavviso dell’attacco terroristico di Hamas. Non siamo stati all’altezza della nostra missione più importante. Come capo dell’intelligence, mi assumo piena responsabilità“.

Hanno dichiarato il proprio fallimento nell’impedire l’attacco pure il capo di Stato Maggiore, il generale Herzi Halevi, ed il responsabile della sicurezza interna (Shin Bet) Ronen Bar. (fonte ANSA)