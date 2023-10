Israele: raid a Gaza nella notte 54 morti

08:25 – Sono almeno 54 i morti provocati dagli attacchi dell’esercito israeliano sulla striscia di gaza nella notte appena trascorsa. E’ quanto riporta il media Al Jazeera Arabic, citando fonti mediche. Tra le vittime anche donne e bambini.

Si tratta di persone che ancora si trovavano nella zona Sud della striscia di Gaza e non hanno potuto o non hanno voluto spostarsi a Nord (così come hanno già fatto altre 600 mila persone) per evitare di essere coinvolte nei bombardamenti di Tel Aviv. 28 delle persone uccise provenivano dal campo di Al Shawt a Rafah.

Fabrizio Pace