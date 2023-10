Padova. Spaccia metadone vicino al SERT

Comando Provinciale di Padova – Padova , 17/10/2023 15:29

I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope un cittadino italiano 49enne residente a Padova. La pattuglia in servizio perlustrativo, in via dei Colli nei pressi del SERT, notava un’autovettura Fiat Punto vecchio modello parcheggiata, con un uomo appoggiato al finestrino ed intento a chiacchierare con il conducente.

I due alla vista dei militari si son salutati frettolosamente apparentemente scambiandosi qualcosa allertando l’equipaggio. I militari hanno eseguito la perquisizione veicolare e personale scoprendo che in realtà l’uomo in strada aveva ceduto nr. 3 boccette da 20 ml di metadone all’automobilista, rinvenute nel cruscotto dell’auto, mentre nelle tasche del presunto spacciatore, è stata rivenuta la somma di 30€ provento della cessione.

I flaconi ed il denaro sono stati posti in sequestro e l’arrestato, in cura al SERT è stato portato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Entrambi i soggetti pregiudicati hanno precedenti specifici.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/spaccia-metadone-vicino-al-sert