Putin in Cina, vedrà Xi Jinping

Vladimir Putin si trova nella Repubblica Popolare Cinese, un incontro di carattere internazionale, fuori dai confini della Federazione Russa.

Il primo bilaterale al quale il leader del Cremlino partecipa dopo l’ordine d’arresto del tribunale dell’Aja.

Putin è a Pechino per partecipare al forum che celebrerà il decennale della Belt and Road Initiative (gigantesco progetto cinese di investimenti infrastrutturali, ai più noto anche col nome Nuova Via della Seta).

Durante la visita in Cina è previsto anche l’incontro tra Putin e Xi Jinping al fine di rafforzare le relazioni tra Mosca e Pechino.

