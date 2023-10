Influencer. UE a caccia dei post che ingannano i consumatori

L’Unione Europea attenziona gli influencer ed i messaggi commerciali “ingannevoli” sul web. A breve la Commissione Europea in collaborazione con le autorità nazionali competenti avvierà un esame dei post presenti sulla rete per scovare quelli che costituiscono una pratica scorretta in danno dei consumatori. Ovviamente influencer e presunti tali saranno controllati per distinguere i messaggi promozionali da quelli “genuini”.

La decisione è stata presa il mercato del web ha assunto e assumerà sempre più una valenza fondamentale nell’economia mondiale. Nel 2023 il denaro movimentato su internet da scambi, acquisti, pubblicità, investimenti ecc ecc dovrebbe arrivare a sfiorare i 20 miliardi di euro. Lo scopo è quello di far divenire la rete un luogo sempre più sicuro e trasparente.

Fabrizio Pace