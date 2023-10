Tratta in salvo escursionista a Borzonasca (Ge)

Nel primo pomeriggio di ieri, i Vigli del Fuoco di Rapallo hanno soccorso una donna che, andando per boschi in località Malanotte Stibieri, nel comune di Borzonasca, non riusciva più a camminare a causa di un infortunio.

La squadra VVF ha posto la donna su una speciale barella da trasporto in montagna e, anche grazie all’ausilio di corde, l’hanno condotta fino alla strada carrabile dove l’attendeva la Croce Verde di Borzonasca.

