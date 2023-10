USA: 2.000 soldati in allerta per il conflitto Israele-Palestina

Il 7 Ottobre scorso Israele si è svegliata con i missili lanciati dall’associazione terroristica di Hamas (Palestina) da quel giorno. Molti paesi sono in allerta, e non di meno gli Stati Uniti, che subito hanno fatto sentire la loro voce.

Il Pentagono con una nota ha dichiarato che 2.000 soldati statunitensi sono stati messi in stato di allerta per un eventuale dispiegamento nella regione nell’ambito del conflitto fra Israele e Hamas. La notizia era stata resa nota nella giornata di ieri dal Wall Street Journal, ma la confermata ufficiale è arrivata oggi.

I soldati sono stati messi in allerta per far si che siano pronti per rispondere nel caso di una crescita del conflitto in corso in Medio-Oriente. Il Segretario alla Difesa, Lloyd Austin, ha sottolineato che resterà in contatto con gli alleati e i partner, e valuterà la stabilità dell’esercito (fonte: ansa.it).

AO