Viareggio (Lu): Operazione antidroga nella Pineta di Ponente

La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato un altro nordafricano per il medesimo reato. Nella serata di ieri, 16 Ottobre 2023, gli agenti del Commissariato di Viareggio hanno arrestato il cittadino marocchino H.S. 27enne in Italia senza fissa dimora, poiché colto nella flagranza di spaccio di sostanza stupefacente, indagando Z.M. 58enne algerino per il medesimo reato.

Gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato hanno organizzato un articolato servizio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, su tutto il territorio di Viareggio con particolare attenzione alla Pineta di Ponente. Un primo intervento si concretizzava nell’area compresa tra Piazza Viani e la Chiesina dei pescatori dove da tempo era tenuto sotto controllo un extracomunitario che aveva destato sospetto. L’attività permetteva di bloccare e identificare il soggetto per Z.M. trovato in possesso di 240 euro in banconote di piccolo taglio oltre a due involucri contenenti cocaina. In questo caso il soggetto veniva denunciato per la detenzione ai fini di spaccio.

Successivamente l’attenzione degli agenti si è concentrata all’interno della Pineta di Ponente. Nella zona compresa tra Via Marco Polo e Via Zara. Gli uomini del Commissariato riuscivano qui ad osservare un insolito viavai di persone che si muovevano su un medesimo itinerario addentrandosi poco nella vegetazione del parco da cui uscivano nel giro di pochi minuti.

Insistendo nell’attività repressiva, gli operatori riuscivano a notare nella stessa zona un soggetto che passava da un riparo all’altro occultando dello stupefacente pronto poi a cederlo all’acquirente di turno. Non appena avuta l’occasione di poter effettivamente accertare la cessione, i poliziotti tentavano di bloccare l’uomo che si dava alla fuga. Dopo un breve inseguimento gli agenti riuscivano a fermare ed arrestare il soggetto identificato per H.S. Venivano trovati nella disponibilità del predetto circa gr. 21 di hashish, gr. 22 di cocaina e 325 euro circa divisi in banconote di piccolo taglio.

Il nordafricano verrà giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Lucca. L’intervento di ieri è il risultato delle attività di prevenzione e repressione dei reati effettuate dal personale del Commissariato di Viareggio e connota l’attenzione posta verso il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Lucca/articolo/2723652e952110b79229644066